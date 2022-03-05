Луческу: Мої думки разом з гравцями, які залишились на базі Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переживає за гравців клубу, які залишились на базі киян.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я думаю, що кожен, хто має можливість допомогти – допоможе. Я нічого особливого не робив. Українці дуже вдячні за допомогу, отриману від румунів.

Я дуже втомився, у мене було багато роботи, і мої думки разом з гравцями, які залишились на базі. Вони намагаються триматися разом. Нам вдалося вивести дружин і дітей гравців, а вони залишилися на базі, за 30 кілометрів від Києва.

Побачимо, що буде далі, я сподіваюся, що колись все закінчиться. Я знаходився за межами Києва. Поки я був там, нічого не сталося", – розповів Луческу.