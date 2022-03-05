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Луческу: Мої думки разом з гравцями, які залишились на базі Динамо

Сьогодні 13:32 237 0
Мірча Луческу прокоментував війну в Україні
Луческу: Мої думки разом з гравцями, які залишились на базі Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переживає за гравців клубу, які залишились на базі киян.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я думаю, що кожен, хто має можливість допомогти – допоможе. Я нічого особливого не робив. Українці дуже вдячні за допомогу, отриману від румунів.

Я дуже втомився, у мене було багато роботи, і мої думки разом з гравцями, які залишились на базі. Вони намагаються триматися разом. Нам вдалося вивести дружин і дітей гравців, а вони залишилися на базі, за 30 кілометрів від Києва.

Побачимо, що буде далі, я сподіваюся, що колись все закінчиться. Я знаходився за межами Києва. Поки я був там, нічого не сталося", – розповів Луческу.

Нагадаємо, Луческу допоміг Сидорчуку разом із родиною евакуюватися до Румунії.

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