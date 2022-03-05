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Зінченко: Плачу вже тиждень

Сьогодні 11:33 322 0
Олександр Зінченко прокоментував напад Росії
Зінченко: Плачу вже тиждень
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, що відчуває через напад Росії на Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"Скажу чесно: якби не моя донька, моя сім'я, я був би в Україні. Я просто народився таким. Я знаю людей з моєї країни, їхній менталітет, і всі вони думають так само. Я так пишаюся тим, що я українець і завжди ним буду.

Коли дивишся на людей, як вони борються за своє життя... Я знаю людей, менталітет моїх людей із моєї країни. Вони краще помруть, але не здадуться.

Я просто плачу. Вже тиждень. Навіть коли їду з тренування, не важливо куди, просто плачу. Все у моїй голові змішалось. Уявіть собі місце, де ви народилися, росли. А там просто порожня земля.

Я дуже вдячний усім людям за підтримку, яку я отримую у Британії. Я не чекав, що це буде так. Тому я хотів би сказати всім їм велике спасибі. Я вдячний за це", – відзначив Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко вражений підтримкою британців.

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