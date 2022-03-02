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Зінченко вражений підтримкою британців

Сьогодні 22:47 112 0
Олександр Зінченко розповів про підтримку України
Зінченко вражений підтримкою британців
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У Великій Британії велика кількість людей підтримує Україну на фоні вторгнення росіян.

Про це розповів український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Скажу, що такої підтримки, яку отримує наша країна, я ще не бачив. Це стосується і Великої Британії. Починаючи від хлопчиків, які зустрічають мене та кажуть, що переживають за нас.

Ті стадіони, де я грав, там піднімають українські прапори. Підтримка є неймовірною. Починаючи від школярів і завершуючи урядом Великої Британії", – відзначив Зінченко.

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії.

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