Зінченко вражений підтримкою британців

У Великій Британії велика кількість людей підтримує Україну на фоні вторгнення росіян.

Про це розповів український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Скажу, що такої підтримки, яку отримує наша країна, я ще не бачив. Це стосується і Великої Британії. Починаючи від хлопчиків, які зустрічають мене та кажуть, що переживають за нас.

Ті стадіони, де я грав, там піднімають українські прапори. Підтримка є неймовірною. Починаючи від школярів і завершуючи урядом Великої Британії", – відзначив Зінченко.