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Маліновський: Велика пошана всім бійцям збройним силам України

Сьогодні 19:55 63 0
Руслан Маліновський звернувся до захисників України
Маліновський: Велика пошана всім бійцям збройним силам України
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський звернувся до всіх героїв, які захищають українські землі.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Хочу сказати, що велика пошана всім бійцям збройним силам України, що вони роблять для нашої держави, так, ми бачимо по багатьох відео, що не тільки люди, які захищають, але й простий народ допомагає робити маленькі речі. Волонтери, також хочу висловити їм велику подяку, тому що вони ризикують своїм життям, щоб допомагати людям з їжею, медикаментами, дитячим харчуванням.

  Важливо: Росія веде війну проти України

Ми зі всіма легіонерами, будемо максимально допомагати й підтримувати нашу країну", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії.

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