Екснападник Динамо: Українці вже виграли цю війну

Колишній нападник київського Динамо Маріс Верпаковскіс підтримав українців під час вторгнення Росії.

Про це розповів сам форвард.

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"Рідна Україно та рідні українці! У ці жахливі дні вся Латвія, вся Прибалтика, вся Європа та весь світ захоплюються вами тим, як ви захищаєте свою землю. Захоплюються вашим духом, єдністю, патріотизмом, вашим Президентом.

Ви для нас як великий приклад. Герої. Для нас ви вже виграли цю війну. Ми молимося, щоб це безглузде кровопролиття якнайшвидше закінчилося. Ми з вами. Слава Україні, Слава Героям!", – сказав Верпаковскіс.