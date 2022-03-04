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Екснападник Динамо: Українці вже виграли цю війну

Сьогодні 20:17 346 0
Маріс Верпаковскіс прокоментував напад Росії
Екснападник Динамо: Українці вже виграли цю війну
#Динамо Київ, #Маріс Верпаковскіс

Джерело - sport24.

Колишній нападник київського Динамо Маріс Верпаковскіс підтримав українців під час вторгнення Росії.

Про це розповів сам форвард.

Актуально: Динамо: Світло переможе темряву. Свобода переможе рабство. Мир переможе війну

"Рідна Україно та рідні українці! У ці жахливі дні вся Латвія, вся Прибалтика, вся Європа та весь світ захоплюються вами тим, як ви захищаєте свою землю. Захоплюються вашим духом, єдністю, патріотизмом, вашим Президентом.

Ви для нас як великий приклад. Герої. Для нас ви вже виграли цю війну. Ми молимося, щоб це безглузде кровопролиття якнайшвидше закінчилося. Ми з вами. Слава Україні, Слава Героям!", – сказав  Верпаковскіс.

Нагадаємо, Луческу допоміг Сидорчуку разом із родиною евакуюватися до Румунії.

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