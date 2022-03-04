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Тоттенгем перед матчем з Евертоном Миколенка запланував акцію солідарності з Україною

Сьогодні 17:15 233 0
Тоттенгем підтримає Україну
Тоттенгем перед матчем з Евертоном Миколенка запланував акцію солідарності з Україною
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Тоттенгем

Джерело - football24.ua.

Тоттенгем перед матчем з Евертоном запланував акцію миру через воєнне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Хор Haringey Vox (діти віком 11-18 років) заспіває One Day, яку записав американський виконавець реггі Матісьяху. У пісні висловлюється надія, що світ перестане воювати, а люди повернуться до добра і свободи. Раніше хор вже виступав на Тоттенхем Стедіум у день пам'яті жертв Голокосту.

Щоб підтримати акцію, вболівальників наполегливо просять прийти на арену за 15 хвилин до початку зустрічі. Пісня буде супроводжуватись оплесками на знак солідарності з народом України. Гравці "шпор" розминатимуться у футболках із закликами миру і написом "Футбол разом".

Матч 28-го туру АПЛ Тоттенгем - Евертон запланований на понеділок, 7 березня.

Нагадаємо, Евертон розірвав спонсорські угоди з компаніями російського олігарха Усманова.

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