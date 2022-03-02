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Евертон розірвав спонсорські угоди з компаніями російського олігарха Усманова

Сьогодні 19:44 91 0
Евертон відреагував на напад Росії на Україну
Евертон розірвав спонсорські угоди з компаніями російського олігарха Усманова
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон

Джерело - ukrinform.ua.

Евертон вирішив розірвати спонсорські угоди з російськими компаніями, які належать прокремлівському олігарху Алішеру Усманову.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

"Клуб може підтвердити, що він розірвав усі комерційні спонсорські угоди з російськими компаніями USM, Мегафон і Yota.

Гравці, тренерський штаб та всі, хто працює в Евертоні, надають повну підтримку нашому гравцеві Віталію Миколенку та його родині", - заявили в Евертоні.

68-річний Усманов, якого називають "одним з улюблених олігархів Путіна", має частку у 50% в USM, "Мегафон" і Yota.

Європейський Союз заморозив його активи в межах санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Раніше Миколенко звернувся до зірки збірної Росії.

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