Металіст передасть брендований клубний одяг волонтерам

Металіст ухвалив рішення допомагати волонтерам.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

"Усі наявні речі бренду MTLST (теплі костюми, шкарпетки, шапки, костюми з бавовни) для дорослих та дітей, брендований одяг фірми Joma, а саме спортивні костюми, теплі куртки, шарфи, шкарпетки, шапки, футбольний клуб Металіст передає волонтерам.

Вони доставлять їх тим, хто був змушений покинути свої домівки та ховатися від обстрілів у холодному метро та підвалах. Дорослий теплий одяг ми також передаємо на потреби міста", – йдеться в повідомленні.