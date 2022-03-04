Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 16:05 11997
Терлюга – росіянам: Ми чули по телевізору, що у вас все за**ісь
Сьогодні 14:09 304
Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Борем Вуда
Сьогодні 11:51 418
Шевченко: Путін – убивця
Сьогодні 10:00 480
Російські та білоруські тхеквондисти відсторонені від міжнародних змагань
Сьогодні 09:21 446
12 федерацій боксу вимагають утриматися від співпраці з Росією та Білоруссю
Сьогодні 09:05 496
Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці
Сьогодні 08:29 413
Миколенко з капітанською пов'язкою виведе Евертон на матч Кубка Англії
Вчора 21:42 579
Шевченко: Футбол для мене більше не існує. Уся концентрація - як допомогти Україні
Вчора 20:59 528
Палкін: Уламок російського снаряда вбив співробітника Шахтаря
Вчора 16:09 1318
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Металіст передасть брендований клубний одяг волонтерам

Сьогодні 16:29 110 0
Харків чи не найбільше постраждав від ракет російських загарбників
Металіст передасть брендований клубний одяг волонтерам
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Металіст ухвалив рішення допомагати волонтерам.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

"Усі наявні речі бренду MTLST (теплі костюми, шкарпетки, шапки, костюми з бавовни) для дорослих та дітей, брендований одяг фірми Joma, а саме спортивні костюми, теплі куртки, шарфи, шкарпетки, шапки, футбольний клуб Металіст передає волонтерам.

Вони доставлять їх тим, хто був змушений покинути свої домівки та ховатися від обстрілів у холодному метро та підвалах. Дорослий теплий одяг ми також передаємо на потреби міста", – йдеться в повідомленні.

Раніше Ярославський пообіцяв повернутися у Харків.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися 1316
Мораес: Я народжений не для війни Мораес: Я народжений не для війни 1273
Члени родини Ігоря Суркіса евакуювалися з України через Румунію Члени родини Ігоря Суркіса евакуювалися з України через Румунію 1720
Українські клуби можуть масово віддавати в оренду легіонерів Українські клуби можуть масово віддавати в оренду легіонерів 1292
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 11997
Два українські футболісти покинули російський клуб Два українські футболісти покинули російський клуб 1380
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3633
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71014 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 91113
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 171501 6
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 17876
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 23827