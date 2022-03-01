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Ярославський пообіцяв повернутися у Харків

Сьогодні 17:46 329 0
Олександр Ярославський
Ярославський пообіцяв повернутися у Харків
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - metalist.ua.

Президент Металіста Олександр Ярославський підтримав жителів Харкова після руйнівного обстрілу ракетами військ РФ.

Про це розповів сам власник харківського клубу.

"Дорогі Харків'яни!

Я обіцяю і присягаюся, що ми відновимо наше місто. Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше – на заздрість усьому світові.

Для цього я не пошкодую ні сили, ні грошей.

Наразі DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків – наш пріоритет", – сказав Ярославський.

Нагадаємо, Чідомере відправив передав кошти на потреби ЗСУ.

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