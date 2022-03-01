Ярославський пообіцяв повернутися у Харків

Джерело - metalist.ua.
Президент Металіста Олександр Ярославський підтримав жителів Харкова після руйнівного обстрілу ракетами військ РФ.
Про це розповів сам власник харківського клубу.
"Дорогі Харків'яни!
Я обіцяю і присягаюся, що ми відновимо наше місто. Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше – на заздрість усьому світові.
Для цього я не пошкодую ні сили, ні грошей.
Наразі DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків – наш пріоритет", – сказав Ярославський.
Нагадаємо, Чідомере відправив передав кошти на потреби ЗСУ.