Ярославський пообіцяв повернутися у Харків

Президент Металіста Олександр Ярославський підтримав жителів Харкова після руйнівного обстрілу ракетами військ РФ.

Про це розповів сам власник харківського клубу.

"Дорогі Харків'яни!

Я обіцяю і присягаюся, що ми відновимо наше місто. Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше – на заздрість усьому світові.

Для цього я не пошкодую ні сили, ні грошей.

Наразі DCH робить все можливе, щоб допомогти містам, де є наші підприємства, і Харків – наш пріоритет", – сказав Ярославський.