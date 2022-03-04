Коваленко: У Херсоні глушать нам зв'язок, вони обрізають інтернет

Українець звернувся до співвітчизників з Херсону

Джерело - Чемпіон.

Український хавбек спеції Віктор Коваленко звернувся до жителів Херсона.

Відповідне відео він виклав у Інстаграм.

"Дорогі українці, дорогі херсонці. Як ви знаєте моє рідне місто Херсон, окупували російські війська. До цього там літали російські бомби та російські ракети. Я щодня на зв'язку зі своїми рідними, друзями, це важко називати зв'язком. Моя сьогоднішня розмова з братом тривала 20 секунд. Вони глушать нам зв'язок, вони обрізають інтернет, по телевізору лише російські новини".

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"Чому? Вони бояться показати правду? Хочу звернутися до херсонців. Я знаю, в якій ми тяжкій ситуації зараз, але будьте сильні, тримайтеся. Так само я знаю, що зараз привозять багато російської масовки та їхніх камер - вони хочуть показати, що на них чекали, що їм тут раді. Це не так, їм тут не раді, їх тут ніхто не чекав, ми жили у чудовому, чудовому місті Херсоні, мирному та доброзичливому".

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"Херсонці, не ведіться на ці провокації, не будьте масовкою для їхніх телекамер, не підходьте до них і не вірте. Тому що наш президент та наші сили України не забувають своїх. Ми прийдемо і заберемо це місто назад. Україна понад усе. Херсон - це Україна", – сказав Коваленко.