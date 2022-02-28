Коваленко: Тільки Україна, тільки перемога!

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко підтримав українців на тлі російської агресії.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
Перед матчем чемпіонату Італії з Ромою Коваленко разом із одноклубниками зі Спеції провели акцію, одягнули футболку з написом "Стоп війні".
"Я українець і мені важко дивитися що відбуватися в нашій країні, з приходом російських військ ви нас ще більше згрупували, тому тільки Україна, тільки перемога!", - написав Коваленко .
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