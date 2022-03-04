Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 15:47 11752
Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Борем Вуда
Сьогодні 11:51 244
Світоліна здолала Томову та пробилася до чвертьфіналу турнірі у Мексиці
Сьогодні 08:29 354
Миколенко з капітанською пов'язкою виведе Евертон на матч Кубка Англії
Вчора 21:42 536
Шевченко: Футбол для мене більше не існує. Уся концентрація - як допомогти Україні
Вчора 20:59 495
Палкін: Уламок російського снаряда вбив співробітника Шахтаря
Вчора 16:09 1250
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 16:02 3150
ФІФА та УЄФА дозволить легіонерам розривати контракти з російськими клубами - ЗМІ
Вчора 15:25 589
Білоруський веслувальник поїхав захищати Україну
Вчора 13:46 731
Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України
Вчора 11:13 1065
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Чеферін: Один із гравців залишив Україну, і я поселив його у себе вдома

Сьогодні 13:34 105 0
Президент УЄФА прокоментував бойові дії в Україні
Чеферін: Один із гравців залишив Україну, і я поселив його у себе вдома
#УЄФА, #Александер Чеферін

Джерело - COPE.

Один з футболістів, який покинув Україну через вторгнення російських військ поселився вдома у президента УЄФА Александра Чеферіна.

Про це функціонер розповів порталу COPE.

"Ніхто не очікував, що в Європі розпочнеться така війна. Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну. Ми контактували 24 години на добу. Я звертався до урядів за допомогою, але вони не завжди можуть гарантувати безпеку. Важко пояснити, якими тяжкими виявилися ці переговори".

  Росія веде війну проти України

"Один із гравців залишив Україну, і я поселив його у себе вдома. Ми маємо наполегливо працювати. Сподіваюся, війна і це божевілля закінчаться якнайшвидше", - сказав Чеферін.

Раніше повідомлялося, що ФІФА та УЄФА дозволить легіонерам розривати контракти з російськими клубами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Загарбники знищили рідну школу українського біатлоніста Загарбники знищили рідну школу українського біатлоніста 1372
Левченко різко звернувся до Тимощука Левченко різко звернувся до Тимощука 2621
ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею 1481
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 11752
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 3150
Степаненко покинув Київ після нападу росіян Степаненко покинув Київ після нападу росіян 3156
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181625
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 19444
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10463
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 37538 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 5832 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 11847 5