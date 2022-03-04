Чеферін: Один із гравців залишив Україну, і я поселив його у себе вдома

Президент УЄФА прокоментував бойові дії в Україні

Джерело - COPE.

Один з футболістів, який покинув Україну через вторгнення російських військ поселився вдома у президента УЄФА Александра Чеферіна.

Про це функціонер розповів порталу COPE.

"Ніхто не очікував, що в Європі розпочнеться така війна. Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну. Ми контактували 24 години на добу. Я звертався до урядів за допомогою, але вони не завжди можуть гарантувати безпеку. Важко пояснити, якими тяжкими виявилися ці переговори".

Росія веде війну проти України

"Один із гравців залишив Україну, і я поселив його у себе вдома. Ми маємо наполегливо працювати. Сподіваюся, війна і це божевілля закінчаться якнайшвидше", - сказав Чеферін.

Раніше повідомлялося, що ФІФА та УЄФА дозволить легіонерам розривати контракти з російськими клубами.