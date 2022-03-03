Українські клуби можуть масово віддавати в оренду легіонерів

Клуби обдумують працевлаштування для легіонерів

УАФ розглядає можливість оренд усіх іноземних футболістів до клубів за межами України.

Про це повідомляє Prosport.ro.

Після вторгнення Росії усі українські футбольні ліги були негайно призупинені. Вітчизняні гравці не можуть покинути кордони України через закон про мобілізацію, тому футбол зараз їх не надто хвилює. Доводиться шукати рішення для легіонерів, які стали "сторонніми" жертвами війни і не хочуть марнувати частину своєї кар'єри.

Нагадаємо, УАФ призупинила футбольні змагання в Україні.