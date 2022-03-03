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Шевченко: Путін - вбивця

Сьогодні 14:41 198 0
Андрій Шевченко прокоментував напад Росії
Шевченко: Путін - вбивця
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Джерело - sport24.uа.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко звертається до міжнародної спільноти з метою допомогти Україні у війні з Росією.

Про це розповів сам фахівець у коментарі La Repubblica.

"Міста в облозі, люди живуть під землею в укриттях, навіть діти. Моя тітка сиділа під землею 4 дні. Мама мешкає біля аеропорту, який бомбили росіяни. Вона подзвонила мені о 4 ранку, будинок тремтить. Не вистачає слів, щоб описати цю ситуацію.

Нам потрібна допомога і ліки. Те, що ми переживаємо, є одним із найважчих моментів в історії України. Дякую тим, хто вже щось зробив для нашого народу, але допомога все ще потрібна. Кожна хвилина зволікання може бути фатальною.

Що я думаю про Путіна? Він – убивця. Зараз – ми мішень, бо на кордоні з ними. Але хто буде наступним?", – відзначив Шевченко.

Раніше Шевченко подякував українським солдатам.

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