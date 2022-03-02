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Шевченко подякував українським солдатам

Сьогодні 17:29 251 0
Шевченко прокоментував війну з Росією
Шевченко подякував українським солдатам
Фото - gettyimages
#Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко робить усе, щоб у світі знали про війну Росії проти України.

Про це розповів сам спеціаліст.

"У мене було звернення до італійського народу та клубу Мілан. Ми маємо всім говорити про війну. Я спілкуюся з клубами та каналами, щоб про це говорили. Ми розуміємо, яка величезна гуманітарна проблема в Україні.

Весь світ відвернувся від Росії, у тому числі у спорті.

Моя мама, сестра та інші родичі у Києві, і ніхто не їде. Я хочу передати слова подяки солдатам та всім, хто захищає Україну. Ви – мої герої", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії.

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