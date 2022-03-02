Шевченко подякував українським солдатам

Екстренер збірної України Андрій Шевченко робить усе, щоб у світі знали про війну Росії проти України.

Про це розповів сам спеціаліст.

"У мене було звернення до італійського народу та клубу Мілан. Ми маємо всім говорити про війну. Я спілкуюся з клубами та каналами, щоб про це говорили. Ми розуміємо, яка величезна гуманітарна проблема в Україні.

Весь світ відвернувся від Росії, у тому числі у спорті.

Моя мама, сестра та інші родичі у Києві, і ніхто не їде. Я хочу передати слова подяки солдатам та всім, хто захищає Україну. Ви – мої герої", - сказав Шевченко.