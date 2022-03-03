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Іванісеня хоче розірвати контракт з російським клубом

Сьогодні 12:12 200 0
Іванісеня хоче покинути російський клуб
Іванісеня хоче розірвати контракт з російським клубом
#Дмитро Іванісеня, #Крилья Совєтов, #РПЛ

Джерело - bookmaker-ratings.

Український хавбек Дмитро Іванісеня хоче залишити Крилья Совєтов через вторгнення військ РФ в Україну.

Про це повідомляє bookmaker-ratings.

28-річний півзахисник планує розірвати контракт із клубом. Поки що невідомо, де українець збирається продовжити кар'єру.

Цього сезону хавбек провів 16 матчів у РПЛ.

Нагадаємо, Іванісеня у липні 2021 року підписав 3-річний контракт із російським клубом.

Раніше Дмитро виступав у Зорі, а декілька років тому головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав півоборонця до табору синьо-жовтих.

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