Іванісеня хоче покинути російський клуб

Український хавбек Дмитро Іванісеня хоче залишити Крилья Совєтов через вторгнення військ РФ в Україну.

Про це повідомляє bookmaker-ratings.

28-річний півзахисник планує розірвати контракт із клубом. Поки що невідомо, де українець збирається продовжити кар'єру.

Цього сезону хавбек провів 16 матчів у РПЛ.

Нагадаємо, Іванісеня у липні 2021 року підписав 3-річний контракт із російським клубом.

Раніше Дмитро виступав у Зорі, а декілька років тому головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав півоборонця до табору синьо-жовтих.