Бенфіка Яремчука відкрила фонд допомоги Україні

Бенфіка допоможе Україні

Уболівальники Бенфіки з 3 по 5 березня можуть доставити в офіційні клубні магазини речі, які мають допомогти українцям.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Серед предметів, які збирають до відправлення:

- їжа (консерви, енергетичні батончики, шоколадні цукерки, супи швидкого приготування)

- продукти першої допомоги (фізрозчини, водонепроникні пов’язки, компреси (стерильні та нестерильні), еластичні бинти, пластирі, одноразові рукавички, спирт етиловий, повідон йод(бетадин або інший), мазі від опіків)

- дитячі товари (сухе молоко, памперси, пелюшки, креми, дитячі серветки), а також ковдри, автономні ліхтарики (батарейки не потрібні), павербанки.

Раніше Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку України.