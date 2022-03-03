Бенфіка Яремчука відкрила фонд допомоги Україні

Джерело - football24.ua.
Уболівальники Бенфіки з 3 по 5 березня можуть доставити в офіційні клубні магазини речі, які мають допомогти українцям.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Серед предметів, які збирають до відправлення:
- їжа (консерви, енергетичні батончики, шоколадні цукерки, супи швидкого приготування)
- продукти першої допомоги (фізрозчини, водонепроникні пов’язки, компреси (стерильні та нестерильні), еластичні бинти, пластирі, одноразові рукавички, спирт етиловий, повідон йод(бетадин або інший), мазі від опіків)
- дитячі товари (сухе молоко, памперси, пелюшки, креми, дитячі серветки), а також ковдри, автономні ліхтарики (батарейки не потрібні), павербанки.
Раніше Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку України.