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Бенфіка Яремчука відкрила фонд допомоги Україні

Сьогодні 12:44 130 0
Бенфіка допоможе Україні
Бенфіка Яремчука відкрила фонд допомоги Україні
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - football24.ua.

Уболівальники Бенфіки з 3 по 5 березня можуть доставити в офіційні клубні магазини речі, які мають допомогти українцям.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Серед предметів, які збирають до відправлення:

- їжа (консерви, енергетичні батончики, шоколадні цукерки, супи швидкого приготування)

- продукти першої допомоги (фізрозчини, водонепроникні пов’язки, компреси (стерильні та нестерильні), еластичні бинти, пластирі, одноразові рукавички, спирт етиловий, повідон йод(бетадин або інший), мазі від опіків)

- дитячі товари (сухе молоко, памперси, пелюшки, креми, дитячі серветки), а також ковдри, автономні ліхтарики (батарейки не потрібні), павербанки.

Раніше Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку України.

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