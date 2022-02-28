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Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку України

Сьогодні 13:13 128 0
Роман Яремчук прокоментував підтримку України Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку України
Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку України
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Бенфіки Роман Яремчук подякував португальським уболівальникам за підтримку Україну у битві з російським окупантом.

Про це розповів сам футболіст.

"Дорогі вболівальники Бенфіки, партнери по команді, персонал, керівництво і просто народ Португалії. Вся Україна говорить вам дякую те, що ви нас підтримуєте.

Цей момент український народ буде пам'ятати все життя. Ваші оплески не для мене, ваші оплески для всього народу і воїнів, які захищають мою сім'ю, моїх друзів і всю Україну", - написав Яремчук.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком розгромила Гімараєш у чемпіонаті Португалії.

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Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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