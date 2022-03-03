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Український журналіст вступив у лави ЗСУ

Сьогодні 11:33 267 0
Журналіст захищатиме Україну
Український журналіст вступив у лави ЗСУ
#Олег Ящук

Джерело - Чемпіон.

Ведучий програми Футбольний формат Олег Ящук  захищатиме Україну зі зброєю в руках.

Про це розповів сам журналіст в Instagram.

"Солдат Ящук, служу Вільній Україні! Ухвалив головне рішення в своєму житті – йти на війну, захищати матерів, жінок, дітей. Ризикувати життям та здоров'ям заради нашої УКРАЇНИ, вступивши до лав ЗСУ в такі критично важкі часи.

Важке рішення... Але... Усі ми зараз – єдині, і всі рівні. Радий бачити у військкоматі як студентів, так і людей старшого віку, сантехніків, слюсарів, футболістів, тренерів, навіть чиновників, журналістів, вчителів, лікарів. Ейфорія! Об'єднані спільною метою. Як ніколи.

Я успішно пройшов медкомісію і вирушаю як рядовий захищати рідну державу від окупанта, ворога. Слава Україні!" – написав Ящук.

Раніше український коментатор вступив у територіальну оборону.

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