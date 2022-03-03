Український журналіст вступив у лави ЗСУ

Ведучий програми Футбольний формат Олег Ящук захищатиме Україну зі зброєю в руках.

Про це розповів сам журналіст в Instagram.

"Солдат Ящук, служу Вільній Україні! Ухвалив головне рішення в своєму житті – йти на війну, захищати матерів, жінок, дітей. Ризикувати життям та здоров'ям заради нашої УКРАЇНИ, вступивши до лав ЗСУ в такі критично важкі часи.

Важке рішення... Але... Усі ми зараз – єдині, і всі рівні. Радий бачити у військкоматі як студентів, так і людей старшого віку, сантехніків, слюсарів, футболістів, тренерів, навіть чиновників, журналістів, вчителів, лікарів. Ейфорія! Об'єднані спільною метою. Як ніколи.

Я успішно пройшов медкомісію і вирушаю як рядовий захищати рідну державу від окупанта, ворога. Слава Україні!" – написав Ящук.