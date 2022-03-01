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Український коментатор вступив у територіальну оборону

Сьогодні 20:12 346 0
Андрій Столярчук захищатиме Україну
Український коментатор вступив у територіальну оборону
#Столярчук

Джерело - Чемпіон.

Коментатор Андрій Столярчук вступив у територіальну оборону Хмельницької області:

Про це розповів сам коментатор.

"Чоловік – це не слова, чоловік – це дії. Все буде добре. Все буде Україна", – написав Столярчук.

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