Український коментатор вступив у територіальну оборону

Джерело - Чемпіон.
Коментатор Андрій Столярчук вступив у територіальну оборону Хмельницької області:
Про це розповів сам коментатор.
"Чоловік – це не слова, чоловік – це дії. Все буде добре. Все буде Україна", – написав Столярчук.
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Джерело - Чемпіон.
Коментатор Андрій Столярчук вступив у територіальну оборону Хмельницької області:
Про це розповів сам коментатор.
"Чоловік – це не слова, чоловік – це дії. Все буде добре. Все буде Україна", – написав Столярчук.