Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України

Віталій Сапило загинув, захищаючи нашу країну від російських окупантів.

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Карпат Віталій Сапило опинився серед числа тих, хто отримав звання Героя України за бої проти російських окупантів.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

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21-річний львів'янин був командиром танку. Він обороняв столицю України від російських окупантів, які за будь-яку ціну намагалися захопити Київ і закріпитися у ньому.

Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 р. н., тренер – Савченко О. В.).

Нагадаємо, російські окупанти в Києві вбили футболіста.