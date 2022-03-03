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Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України

Сьогодні 11:13 343 0
Віталій Сапило загинув, захищаючи нашу країну від російських окупантів.
Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України
#Карпати

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Карпат Віталій Сапило опинився серед числа тих, хто отримав звання Героя України за бої проти російських окупантів.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Важливо: Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

21-річний львів'янин був командиром танку. Він обороняв столицю України від російських окупантів, які за будь-яку ціну намагалися захопити Київ і закріпитися у ньому.

Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 р. н., тренер – Савченко О. В.).

Нагадаємо, російські окупанти в Києві вбили футболіста.

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