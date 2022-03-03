Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Карпат Віталій Сапило опинився серед числа тих, хто отримав звання Героя України за бої проти російських окупантів.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
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21-річний львів'янин був командиром танку. Він обороняв столицю України від російських окупантів, які за будь-яку ціну намагалися захопити Київ і закріпитися у ньому.
Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 р. н., тренер – Савченко О. В.).
Нагадаємо, російські окупанти в Києві вбили футболіста.