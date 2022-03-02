Абрамович вирішив продати Челсі

Власник Челсі, російський олігарх Роман Абрамович вирішив продати клуб.

Про це йдеться в заяві олігарха.

"Я хотів би відреагувати на спекуляції у ЗМІ за останні кілька днів щодо мого володіння ФК Челсі. Я завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу.

Тому в поточній ситуації я вирішив продати клуб, бо вважаю, що це на користь клубу, уболівальників, співробітників, а також спонсорів та партнерів клубу.

Я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди пожертвуватимуть усі доходи від продажу Челсі. Фонд працюватиме на благо всіх жертв подій в Україні", - розповів Абрамович.