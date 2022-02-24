Власнику Челсі Абрамовичу заборонили проживати у Великій Британії

Власнику Челсі, російському олігарху Роману Абрамовичу заборонили проживання на території Великобританії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Російському власнику Челсі Роману Абрамовичу фактично заборонили жити у Британії. Мільярдера не бачили в будинку свого футбольного клубу Прем'єр-ліги на південному заході Лондона, Стемфорд Брідж, кілька місяців.

За даними The Sun, високопоставлені джерела безпеки кажуть, що малоймовірно, що 55-річному чоловікові коли-небудь знову дозволять жити у Британії.

Велика Британія ухвалила це рішення на тлі початку Росією війни проти України.

Раніше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.