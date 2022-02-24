Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:55 676
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
Сьогодні 14:36 314
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Сьогодні 09:59 365
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 00:09 433
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Вчора 22:17 527
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
Вчора 22:08 479
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Вчора 22:06 22591
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Вчора 20:10 1184
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
Вчора 16:54 785
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Вчора 14:41 287
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Власнику Челсі Абрамовичу заборонили проживати у Великій Британії

Сьогодні 16:54 287 0
Власнику Челсі Абрамовичу заборонили проживати у Великій Британії
#Роман Абрамович, #Челсі

Джерело - dailymail.co.uk.

Власнику Челсі, російському олігарху Роману Абрамовичу заборонили проживання на території Великобританії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Російському власнику Челсі Роману Абрамовичу фактично заборонили жити у Британії. Мільярдера не бачили в будинку свого футбольного клубу Прем'єр-ліги на південному заході Лондона, Стемфорд Брідж, кілька місяців.

За даними The Sun, високопоставлені джерела безпеки кажуть, що малоймовірно, що 55-річному чоловікові коли-небудь знову дозволять жити у Британії.

Велика Британія ухвалила це рішення на тлі початку Росією війни проти України.

Раніше Абрамович втратив 580 млн через можливе вторгнення Росії в Україну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2311
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2276
УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом 1513
В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ 2348 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 22591
Суркіс відреагував на можливе призупинення УПЛ Суркіс відреагував на можливе призупинення УПЛ 3372
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5723 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 23484
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13436
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 35128
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 217686 4
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6062