Реал упевнений, що зможе підписати і Мбаппе, і Голанда

Джерело - Marca.

Реал упевнений у можливості одночасних трансферів Кіліана Мбаппе та Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Marca

Мадридський клуб протягом кількох тижнів аналізував власні фінанси та доходи. Реал дійшов висновку, що може дозволити собі трансфери обох форвардів.

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Одна з причин, чому "вершкові" хочуть підписати і гравця Дортмунда, і футболіста ПСЖ – бажання психологічно вплинути на конкурентів.

Реалу доведеться витрачати близько 100 млн євро на рік до податків на зарплати Мбаппе та Голанда, але в клубі налаштовані оптимістично.

Нагадаємо, Перес запропонував Луніну та його сім'ї допомогу через війну в Україні.