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Петраков: Нехай тепер російські клуби грають між собою, заслужили

Сьогодні 09:30 313 0
Олександр Петраков прокоментував вторгення Росії
Петраков: Нехай тепер російські клуби грають між собою, заслужили
#Олександр Петраков

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков цілком підтримує бан російських команд, які мовчанням сприяють злочинам режиму Путіна.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі телемарафону UAразом.

"Нехай тепер російські клуби грають між собою, заслужили. Нічого не говорять, лише ФІФА, УЄФА критикують. Мабуть, треба щось робити, а не сидіти, склавши руки, нічого не казати. Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять. Нехай сюди приїдуть, подивляться, що вони зробили з нашою країною.

Не знаю, що вони зараз будуть з легіонерами робити. Там платяться великі гроші, але загалом мені байдуже. Не хочеться про них навіть говорити. Зловтішатися не варто, хоча вони це заслужили. Не знаю, скільки УЄФА і ФІФА будуть це тримати, але вони заслужили.

Чи обіцяв я більше не розмовляти російською мовою? Не буду кривити душею, я розмовляв російською 64 роки, але зараз буду робити все можливе, щоб розмовляти українською мовою. Буде десь суржик, але, гадаю, ніхто на мене ображатися не стане. Я з першого дня тренером збірної намагався розмовляти українською і буду продовжувати. Не хочу навіть розмовляти російською.

Вчора я розмовляв з гравцями збірної. Не буду говорити на камеру, хто де перебуває. Говорив з Ярмоленком, сьогодні дивлюсь гру Зінченка. У всіх хлопців шок, як таке трапилося. Я сам в шоці. Був у Туреччині, тоді мені люди сказали, що 23-го буде війна. Я сидів вдома, не вірив, молив Бога. Коли настало 23-є – перехрестився, а 24-го мені син телефонує... Я був у шоці, що тут казати", – заявив Петраков.

Нагадаємо, Петраков вірить у швидку перемогу України.

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