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Петраков вірить у швидку перемогу України

Сьогодні 20:38 192 0
Олександр Петраков звернувся до українців
Петраков вірить у швидку перемогу України
Фото - УАФ
#Олександр Петраков, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відреагував на вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів сам фахівець.

"Дорогі браття-українці! У цей складний час ми маємо бути згуртовані, підтримувати один одного і вірити в нашу Армію і нашу Державу. Ми на своїй українській землі і нам нічого боятися!

Мені 64 роки, я все своє життя мешкаю в Києві, я зараз тут, нікуди не їду і чим зможу і вмію готовий допомогти своїй Державі. Спорт у такі моменти відходить на другий план: головне — це життя, мир, спокій людей. Але я вірю, що після нашої швидкої перемоги ми продовжимо підготовку до вирішальних матчів Національної команди України у плей-офф чемпіонату світу. Ми — це вся Збірна, всі хлопці, які завжди пишаються тим, що презентують на футбольному полі Велику Націю! Ми  не опускаємо руки, ми всі думаємо про Україну і живемо Україною!  

Слава Україні!", - відзначив Петраков.

Раніше Де Дзербі відмовився покидати Україну.

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