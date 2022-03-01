Нерес: Вдалось повернутися додому завдяки президенту УЄФА Чеферіну та УАФ

Легіонери Шахтаря змогли покинути Україну завдяки УЄФА та УАФ.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Останні декілька днів ми пережили велике напруження в Україні і моменти, які ми не хочемо переживати, які ми не думали, що колись переживемо.

Нам вдалося повернутися додому після двох з половиною днів великого відчаю, завдяки президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який забезпечив нашу безпечну втечу до міста Чернівці, бразильцю Жуніору Мораесу, який під час усіх зустрічей в готелі Опера у всьому нам допомагав, і УАФ, яка провела нас найбезпечнішими дорогами та місцями, як тільки ми встигли покинути готель.

Слава Богу, ми в безпеці з родинами, і коли все пройде, ми вирішимо нашу ситуацію, яка сьогодні не має значення в умовах війни, свідками якої ми там були", – написав Нерес.