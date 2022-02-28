Воронін: Нам не потрібна допомога Росії! Ідіть на х**!

Андрій Воронін прокоментував напад Росії на Україну

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець збірної України, а нині помічник головного тренера Динамо Москва Андрій Воронін, емоційно відреагував на вторгнення російських військ в Україну.

Про це гравець написав в Instagram.

"Одеса, рідна, тримайся. Ви що, с**и, творите".

"Прокиньтесь, люди, це по-вашому мир? Відкрийте свої очі, досить мовчати й вдавати, ніби нічого не відбувається".

"Куди ви, с**а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на х**".

"Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі себе знищуємо".