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Воронін: Нам не потрібна допомога Росії! Ідіть на х**!

Сьогодні 10:26 99 0
Андрій Воронін прокоментував напад Росії на Україну
Воронін: Нам не потрібна допомога Росії! Ідіть на х**!
#Воронін

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець збірної України, а нині помічник головного тренера Динамо Москва Андрій Воронін, емоційно відреагував на вторгнення російських військ в Україну.

Про це гравець написав в Instagram.

"Одеса, рідна, тримайся. Ви що, с**и, творите".

"Прокиньтесь, люди, це по-вашому мир? Відкрийте свої очі, досить мовчати й вдавати, ніби нічого не відбувається".

"Куди ви, с**а, їдете? Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на х**".

"Це зараз під Києвом, але вам знову скажуть, що ми самі себе знищуємо".

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