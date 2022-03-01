Маліновський: З понеділка почали переказувати гроші Україні

Гравці збірної України зібрали понад 600 тис євро на потреби української армії у війні проти російських загарбників.

Про це розповів півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

"Я вважаю, головне, щоб ці кошти пішли одразу на допомогу України. Це дуже важливо. Ініціатором був Сергій Ребров, казав, що треба допомога. Ми почали збирати всіх хлопців і всі з понеділка почали робити трансфери, щоб допомогти українцям.

До нападу це могло бути поза політикою. Зараз цей вираз не підходить на цей момент, що спорт і футбол - це не політика. Зараз страждають українці. Потрібно об'єднуватися проти цього і знаходити рішення, щоб закінчити цю війну. Багато людей постраждали і втратили свої домівки. Потрібно шукати шляхи, щоб закінчити це.

Світоліна відмовляється грати з росіянками? Теніс - індивідуальний вид спорту. В команді трохи по-іншому. Якщо ми гратимемо проти російської команди, якби ми грали зі "Спартаком", я б не поїхав на цей матч і вважаю, клуб підтримав би мене в цьому. Моя б нога не ступила на їхню землю.

Тих, хто підтримує росіян, я таких не знаю. Можливо є в інтернеті хтось, хто дивиться тільки російське телебачення. Я називаю це пропагандою.

Є в команді Льоша Міранчук, який також проти цього конфлікту. Я з ним не розмовляв на цю тему, бачу, що йому також неприємно. Бачу, що він проти цього всього, проти війни", - сказав Маліновський.