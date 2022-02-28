Вельс та Норвегія відмовились грати проти Росії

Ще дві країни відмовились грати проти росіян на міжнародній арені.

"Футбольна асоціація Уельсу (FAW) солідарна з Україною і вкрай засмучена та шокована останніми подіями у країні. FAW засуджує застосування сили та звірства, вчинені Росією під час її вторгнення до України.

FAW вирішила, що збірна Уельсу не проводитиме жодних міжнародних матчів проти Росії в найближчому майбутньому ні на якому рівні гри. Наші думки та підтримка з народом України. Разом ми сильніші", – йдеться в офіційній заяві на сайті асоціації Вельсу.