Вельс та Норвегія відмовились грати проти Росії

Ще дві країни відмовились грати проти росіян на міжнародній арені.
"Футбольна асоціація Уельсу (FAW) солідарна з Україною і вкрай засмучена та шокована останніми подіями у країні. FAW засуджує застосування сили та звірства, вчинені Росією під час її вторгнення до України.
FAW вирішила, що збірна Уельсу не проводитиме жодних міжнародних матчів проти Росії в найближчому майбутньому ні на якому рівні гри. Наші думки та підтримка з народом України. Разом ми сильніші", – йдеться в офіційній заяві на сайті асоціації Вельсу.
Аналогічну позицію висловила Норвегія.
"Ми повністю солідарні зі Швецією, Польщею та Чехією у тому, що проводити матчі з Росією абсолютно недоречно", – зазначив голова Норвезького футбольного союзу Терьє Свендсен.
Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.