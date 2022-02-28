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Вельс та Норвегія відмовились грати проти Росії

Сьогодні 15:25 181 0
Європейські країни тиснуть на ФІФА у зв'язку із вторгнення Росію в Україну

Ще дві країни відмовились грати проти росіян на міжнародній арені.

"Футбольна асоціація Уельсу (FAW) солідарна з Україною і вкрай засмучена та шокована останніми подіями у країні. FAW засуджує застосування сили та звірства, вчинені Росією під час її вторгнення до України.

FAW вирішила, що збірна Уельсу не проводитиме жодних міжнародних матчів проти Росії в найближчому майбутньому ні на якому рівні гри. Наші думки та підтримка з народом України. Разом ми сильніші", – йдеться в офіційній заяві на сайті асоціації Вельсу.

Аналогічну позицію висловила Норвегія.

"Ми повністю солідарні зі Швецією, Польщею та Чехією у тому, що проводити матчі з Росією абсолютно недоречно", – зазначив голова Норвезького футбольного союзу Терьє Свендсен.

Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.

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