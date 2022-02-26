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Вернидуб повернувся до України

Сьогодні 12:58 202 0
Вернидуб повернувся до України
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся на територію України.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Слава Україні. Все буде добре. Ми непереможні", – сказав Вернидуб.

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Допис, поширений Tribuna.com Украина 🇺🇦 (@tribuna_ua)

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