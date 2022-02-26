Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся на територію України.
Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.
"Слава Україні. Все буде добре. Ми непереможні", – сказав Вернидуб.
Переглянути цей допис в Instagram
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся на територію України.
Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.
"Слава Україні. Все буде добре. Ми непереможні", – сказав Вернидуб.
Переглянути цей допис в Instagram