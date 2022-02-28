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Польща відмовилась від матчу з Росією попри санкції ФІФА

Сьогодні 13:55 365 1
Польща вимагає покарати росіян за війну проти України
Польща відмовилась від матчу з Росією попри санкції ФІФА
#ФІФА, #Збірна Польщі, #Збірна Польщі з футболу

Джерело - football24.ua.

Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша не має наміру дозволити своїй збірній грати з росіянами, навіть якщо ті будуть під нейтральними кольорами.

Про це повідомляє meczyki.

"Рішення ФІФА абсолютно неприйнятне. Ми не зацікавлені брати участь у цій грі створення видимости. Наша позиція залишається незмінною – збірна Польщі не гратиме з росіянами, як би не називалася команда", – відзначив Кулеша.

Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.

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