Польща відмовилась від матчу з Росією попри санкції ФІФА

Польща вимагає покарати росіян за війну проти України

Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша не має наміру дозволити своїй збірній грати з росіянами, навіть якщо ті будуть під нейтральними кольорами.

Про це повідомляє meczyki.

"Рішення ФІФА абсолютно неприйнятне. Ми не зацікавлені брати участь у цій грі створення видимости. Наша позиція залишається незмінною – збірна Польщі не гратиме з росіянами, як би не називалася команда", – відзначив Кулеша.

Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.