Польща відмовилась від матчу з Росією попри санкції ФІФА

Джерело - football24.ua.
Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша не має наміру дозволити своїй збірній грати з росіянами, навіть якщо ті будуть під нейтральними кольорами.
Про це повідомляє meczyki.
"Рішення ФІФА абсолютно неприйнятне. Ми не зацікавлені брати участь у цій грі створення видимости. Наша позиція залишається незмінною – збірна Польщі не гратиме з росіянами, як би не називалася команда", – відзначив Кулеша.
Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.