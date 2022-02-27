Бенфіка з Яремчуком розгромила Гімараєш у чемпіонаті Португалії

Роман Яремчук одягнув капітанську пов'язку

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка у 24 турі чемпіонату Португалії вдома обіграла Гімараєш.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь господарів поля.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук вийшов на заміну на 61-й хвилині під овації уболівальників. Партнери по команді також підтримали Романа у такий важкий час для України, тому передали йому капітанську пов'язку

Чемпіонат Португалії

24 тур, 27 лютого

Бенфіка – Віторія Гімараєш 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Рамос, 2:0 - 37 Нуньєс, 3:0 - 52 Нуньєс