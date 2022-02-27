УЄФА готує рішення про відсторонення російських клубів з єврокубків

УЄФА готує новий пакет санкцій стосовно російського футболу.

Союз європейських футбольних асоціацій може відмовитись від контракту з Газпромом та участі росіян у європейських турнірах.

Про це повідомляє meczyki.

Союз має намір достроково розірвати угоду з Газпромом, за якою мав би отримати 80 млн євро.

Також, російські команди, можуть більше не вийти на матчі під егідою УЄФА – вже розглядають можливість повного їхнього відсторонення. Щоправда, у поточному сезоні країну представляє тільки Спартак, який у Лізі Європи зіграє з РБ Лейпциг.

Нагадаємо, збірну Росії хочуть викинути з відбору ЧС-2022.