Збірну Росії хочуть викинути з відбору ЧС-2022

Джерело - football24.ua.
Футбольні Асоціації Польщі, Швеції та Чехії чекають від ФІФА виключення команди країни-окупанта.
Про це повідомляє Przeglad Sportowy.
Ці збірні вже відмовились грати проти Росії в рамках плей-оф відбору ЧС-2022. У вівторок або середу міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук зустрінеться в Цюриху з Джанні Інфантіно. Переговори повинні підштовхнути президента ФІФА до жорсткого рішення щодо Росії. Це буде непросто, адже Інфантіно має дружні стосунки з Путіним і явно не горить бажанням втрачати джерело прибутків.