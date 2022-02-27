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Збірну Росії хочуть викинути з відбору ЧС-2022

Сьогодні 16:29 294 0
Збірна Росії може не зіграти на чемпіонаті світу
Збірну Росії хочуть викинути з відбору ЧС-2022
#ФІФА

Джерело - football24.ua.

Футбольні Асоціації Польщі, Швеції та Чехії чекають від ФІФА виключення команди країни-окупанта.

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

Ці збірні вже відмовились грати проти Росії в рамках плей-оф відбору ЧС-2022. У вівторок або середу міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук зустрінеться в Цюриху з Джанні Інфантіно. Переговори повинні підштовхнути президента ФІФА до жорсткого рішення щодо Росії. Це буде непросто, адже Інфантіно має дружні стосунки з Путіним і явно не горить бажанням втрачати джерело прибутків.

Раніше Польща відмовилась грати з Росією.

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