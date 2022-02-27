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Щенсний: У жилах мого сина тече українська кров. Відмовляюся стояти на полі в кольорах Польщі та слухати гімн Росії

Сьогодні 14:19 189 0
Щенсний: У жилах мого сина тече українська кров. Відмовляюся стояти на полі в кольорах Польщі та слухати гімн Росії
#Ювентус, #Войцех Щенсний

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ювентусу та збірної Польщі Войцех Щенсний відреагував на вторгнення російських військ до України.

Відповідний пост він виклав у Інстаграм.

"Моя дружина народилася в Україні. У жилах мого сина тече українська кров. Частина нашої сім’ї досі в Україні. Багато моїх працівників українці, всі вони – чудові люди. Бачачи страждання на їхніх обличчях та страх за свою країну, розумію, що не можу удавати, ніби нічого не сталося".

  Росія веде війну проти України

"Коли Путін вирішив вторгнутися в Україну, він оголосив війну не лише Україні, а й усім цінностям, які підтримує Європа. Свобода, незалежність, але найбільше – мир".

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"Я відмовляюся стояти на полі в кольорах своєї країни і слухати гімн Росії! Я відмовляюся брати участь у спорті, який узаконює дії російського уряду. Знаю, що мій вплив може бути лише символічним, але я закликаю ФІФА та УЄФА вжити заходів і притягнути Російську Федерацію до відповідальності за свої дії", – написав Щенсний.

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Допис, поширений Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1)

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