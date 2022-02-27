Щенсний: Сподіваюся, Росію усунуть від чемпіонату світу

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний сподівається, що ФІФА усуне збірну Росії від ЧС-2022 через вторгнення в Україну.

Про це він розповів Calciomercato.com.

"Я вже вирішив, що не гратиму з Росією, і радий, що товариші по команді зробили такий самий вибір. Якщо нам зарахують технічну поразку, ми зустрінемо це рішення з високо піднятими головами, розуміючи, що вчинили правильно. Я сподіваюся, що Росію усунуть від чемпіонату світу. Подивимося, чи вистачить у ФІФА сміливості на це", – сказав Щенсний.