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Щенсний: Сподіваюся, Росію усунуть від чемпіонату світу

Сьогодні 11:22 310 0
Щенсний: Сподіваюся, Росію усунуть від чемпіонату світу
#ФІФА, #Ювентус, #Войцех Щенсний

Джерело - Calciomercato.com.

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний сподівається, що ФІФА усуне збірну Росії від ЧС-2022 через вторгнення в Україну.

Про це він розповів Calciomercato.com.

"Я вже вирішив, що не гратиму з Росією, і радий, що товариші по команді зробили такий самий вибір. Якщо нам зарахують технічну поразку, ми зустрінемо це рішення з високо піднятими головами, розуміючи, що вчинили правильно. Я сподіваюся, що Росію усунуть від чемпіонату світу. Подивимося, чи вистачить у ФІФА сміливості на це", – сказав Щенсний.

Раніше Недвед підтримав відмову збірних Польщі та Швеції не грати з Росією.

Росія веде війну проти України

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