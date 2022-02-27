Збірна Чехії має підтримати Польщу та Швецію в намірі не грати з Росією в плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022.

Про це заявив віцеперезидент Ювентуса Павел Недвед.

"Ми справді багато говорили про це. Я чудово розумію Войчеха, адже складно, коли це торкається тебе на особистому рівні. Ми запитали, чи він готовий грати, і він сказав, що так. Я чекаю, що моя країна вчинить так само. Не знаю, на що чекає Чехія. Польща та Швеція сказали, що не гратимуть із Росією, і це правильно", - сказав Недвед.