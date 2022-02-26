Усі гравці збірної Польщі заявили про відмову від матчу з Росією

Гравці збірної Польщі відмовляються від матчу з Росією у стиковому матчі до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомив захисник Астон Вілли Метті Кеш.

"Ми, гравці збірної Польщі, спільно з Польським футбольним союзом вирішили, що ми не маємо наміру грати в стиковому матчі з Росією".

"Це непросте рішення, але в житті є речі важливіші за футбол. Наші думки з народом України та нашим другом за збірною Томашем Кендзьорою, який все ще перебуває у Києві зі своєю родиною", – йдеться у заяві гравців збірної Польщі.