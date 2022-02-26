Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 09:06 2570
Кулеша: Польща не має наміру грати з Росією
Сьогодні 11:19 303
Славія Качараби зіграє з ЛАСКом. Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 15:35 585
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Вчора 14:19 526
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Вчора 13:42 775
УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії
Вчора 12:18 649
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
24.02.2022 14:36 878
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
24.02.2022 09:59 807
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
24.02.2022 00:09 847
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 910
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Усі гравці збірної Польщі заявили про відмову від матчу з Росією

Сьогодні 13:31 89 0
Команда готова до технічної поразки
Усі гравці збірної Польщі заявили про відмову від матчу з Росією
#Динамо Київ, #Кендзьора, #Збірна Польщі з футболу

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної Польщі відмовляються від матчу з Росією у стиковому матчі до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомив захисник Астон Вілли Метті Кеш.

"Ми, гравці збірної Польщі, спільно з Польським футбольним союзом вирішили, що ми не маємо наміру грати в стиковому матчі з Росією".

"Це непросте рішення, але в житті є речі важливіші за футбол. Наші думки з народом України та нашим другом за збірною Томашем Кендзьорою, який все ще перебуває у Києві зі своєю родиною", – йдеться у заяві гравців збірної Польщі.

Зображення

Коментарі ()
Популярне зараз
Агент Мілевського до росіян: Поки ваша тварюка не здохне - ви будете жити в страху Агент Мілевського до росіян: Поки ваша тварюка не здохне - ви будете жити в страху 1692
Російський тенісист виступив проти війни з Україною Російський тенісист виступив проти війни з Україною 1811
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 2570
Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей? Гвардіола: Як би ви почували себе, якби вбивали невинних людей? 2023
Худжамов різко відреагував на можливий діалог з Росією Худжамов різко відреагував на можливий діалог з Росією 1652
В АПЛ дозволили демонструвати український прапор під час матчів В АПЛ дозволили демонструвати український прапор під час матчів 1214
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 22876
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32124
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 236409
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12812
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86437 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 17637