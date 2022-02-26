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Абрамович покинув Челсі

Сьогодні 21:14 370 0
Абрамович покинув Челсі
Абрамович покинув Челсі
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - chelseafc.com.

Власник Челсі Роман Абрамович передав керівництво клубом опікунам благодійного фонду Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Протягом майже 20 років володіння Челсі я завжди розглядав свою роль у клубі як деякого зберігача, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, граючи позитивну роль у наших спільнотах.

Я завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду Челсі керівництво та турботу про Челсі.

Я вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", — йдеться в заяві Абрамовича.

Нагадаємо, власнику Челсі Абрамовичу заборонили проживати у Великій Британії.

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