Абрамович покинув Челсі

Власник Челсі Роман Абрамович передав керівництво клубом опікунам благодійного фонду Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Протягом майже 20 років володіння Челсі я завжди розглядав свою роль у клубі як деякого зберігача, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, граючи позитивну роль у наших спільнотах.

Я завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу. Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду Челсі керівництво та турботу про Челсі.

Я вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", — йдеться в заяві Абрамовича.