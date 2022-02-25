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Перес запропонував Луніну та його сім'ї допомогу через війну в Україні

Сьогодні 13:17 193 0
Гравці Реала підтримали українця
Перес запропонував Луніну та його сім'ї допомогу через війну в Україні
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Реал підтримав Андрія Луніна через вторгнення російських військ в Україну та запропонував допомогу.

Про це повідомляє Marca

Вчора футболісти мадридської команди та головний тренер Карло Анчелотті звернулися до українського воротаря та висловили йому підтримку.

Президент Реала Флорентіно Перес також підтримав 23-річного футболіста та запропонував йому та його родині будь-яку необхідну допомогу.

Лунін, незважаючи на ситуацію, тренувався як завжди. Проте гравець був зворушений підтримкою.

Росія почала війну проти України

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