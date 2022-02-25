Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн відреагував на вторгнення Росії в Україну.
Про це розповів сам німецький фахівець.
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"Я шокований, мені страшно від того, що відбувається в країні, де ми не так давно грали. Звісно, я засуджую війну.
Нині непросто говорити про футбол. Звісно, замислюєшся про можливі наслідки, зокрема для народу України.
Добре, що УЄФА швидко ухвалив рішення [про перенесення фіналу ЛЧ]. Шляху до світу немає, мир є шлях. Вчора я прочитав цей вислів і подумав, що воно є доречним. Такий має бути девіз. Так продовжуватися не повинно", – заявив Нагельсманн.
Нагадаємо, УЄФА хоче розірвати контракт із Газпромом.