Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:46 1650
Славія Качараби зіграє з ЛАСКом. Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 15:35 395
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
Сьогодні 14:19 371
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:42 551
УЄФА підтвердив перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Росії
Сьогодні 12:18 499
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
Вчора 14:36 792
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Вчора 09:59 671
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 00:09 725
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
23.02.2022 22:17 815
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
23.02.2022 22:08 644
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Нагельсманн: Я шокований, мені страшно від того, що відбувається в Україні

Сьогодні 21:55 213 0
Нагельсманн прокоментував вторгнення Росії в Україну
Нагельсманн: Я шокований, мені страшно від того, що відбувається в Україні
Фото - gettyimages
#Баварія, #Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн відреагував на вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів сам німецький фахівець.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE

"Я шокований, мені страшно від того, що відбувається в країні, де ми не так давно грали. Звісно, я засуджую війну.

Нині непросто говорити про футбол. Звісно, замислюєшся про можливі наслідки, зокрема для народу України.

Добре, що УЄФА швидко ухвалив рішення [про перенесення фіналу ЛЧ]. Шляху до світу немає, мир є шлях. Вчора я прочитав цей вислів і подумав, що воно є доречним. Такий має бути девіз. Так продовжуватися не повинно", – заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, УЄФА хоче розірвати контракт із Газпромом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE 1650
Кличко: Це вже кривава війна, буду битись Кличко: Це вже кривава війна, буду битись 2901 1
Славія з Качарабою обіграла Фенербахче, Буде/Глімт вибив Селтік. Результати матчів Ліги конференції Славія з Качарабою обіграла Фенербахче, Буде/Глімт вибив Селтік. Результати матчів Ліги конференції 1563
Арсенал вирвав перемогу у Вулвергемптона у 20 турі АПЛ Арсенал вирвав перемогу у Вулвергемптона у 20 турі АПЛ 921
Збірна України поступилась Іспанії у кваліфікації чемпіонату світу Збірна України поступилась Іспанії у кваліфікації чемпіонату світу 1226
Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи 2223
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4236
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77703
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9417 2
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 18712
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 22141
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 5754 1