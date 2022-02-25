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УЄФА хоче розірвати контракт із Газпромом

Сьогодні 21:12 84 0
Газпром платить УЄФА 40 млн євро в рік
УЄФА хоче розірвати контракт із Газпромом
#УЄФА

Джерело - sport24.ua.

Союз європейських футбольних асоціацій готовий припинити співпрацю з російським спонсором.

Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

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УЄФА вже розпочав юридичні консультації щодо розірвання контракту з Газпромом.

Угода між сторонами була продовжена в травні 2021-го ще на три роки. Російська компанія стала офіційний спонсором двох Євро, а також Ліги чемпіонів. За інформацією ЗМІ, співпраця з Газпромом приносить УЄФА до 40 мільйонів євро щорічно.

Нагадаємо, Шальке оголосив про зняття напису Газпром з футболок клубу.

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