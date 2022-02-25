FIFPro підтримала український народ у боротьбі з агресією Путіна

Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) засудила вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"FIFPro разом із Міжнародною конфедерацією профспілок і представниками спорту засуджує вторгнення Росії в Україну та підтримує тверду та згуртовану відповідь демократичних урядів, які накладають санкції на режим Володимира Путіна. Росія жорстоко напала на суверенну країну. Щоб захистити нашу глобальну спільноту, побудовану на принципах демократії та прав людини, цю агресію необхідно стримувати та притягувати до відповідальності.

Ми дякуємо всім гравцям, які продемонстрували свою солідарність в останні години, і залишаємось вірними своїй прихильності до миру та справедливості.

Гідність та безпека нашого суспільства грунтуються на верховенстві закону та основних правах людини. Разом із міжнародним робітничим рухом професіональні футболісти твердо підтримують колективні принципи, які сприяли миру та стабільності у всьому світі.

FIFPro високо оцінює санкції, спрямовані проти окремих осіб та компаній, які дозволяють режиму Путіна та його нападкам просуватися. Тепер футбол має наслідувати приклад демократичних урядів, щоб переглянути та розірвати будь-які зв'язки, які підривають основні засади нашої індустрії.

FIFPro стоїть разом з українським народом, і зараз ми шукаємо гарантії та підтримку від міжнародних футбольних організацій для захисту професіональних гравців у країні", – йдеться у повідомленні.