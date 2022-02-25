Колишній гравець збірної Бразилії Пеле відреагував на вторгнення військ РФ на територію України.

Про це розповів сам футболіст Twitter.

"Минають роки, але мало змінилося з того часу, як я був дитиною. Трагедії, які ми вже пережили, повинні були нас навчити будувати більш мирний світ. У мене багато сподівань та віри в бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну.

Висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу бога, щоб мир, свобода та любов переважали", – написав Пеле.