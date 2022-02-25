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Пеле висловив солідарність народу України

Сьогодні 17:14 208 0
Пеле прокоментував вторгнення Росії в Україну
Пеле висловив солідарність народу України
#Пеле

Джерело - tribuna.com.

Колишній гравець збірної Бразилії Пеле відреагував на вторгнення військ РФ на територію України.

Про це розповів сам футболіст Twitter.

"Минають роки, але мало змінилося з того часу, як я був дитиною. Трагедії, які ми вже пережили, повинні були нас навчити будувати більш мирний світ. У мене багато сподівань та віри в бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну.

Висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу бога, щоб мир, свобода та любов переважали", – написав Пеле.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед припинив співпрацю з Аерофлотом через війну в Україні.

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