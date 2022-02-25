Джерело - tribuna.com.
Колишній гравець збірної Бразилії Пеле відреагував на вторгнення військ РФ на територію України.
Про це розповів сам футболіст Twitter.
"Минають роки, але мало змінилося з того часу, як я був дитиною. Трагедії, які ми вже пережили, повинні були нас навчити будувати більш мирний світ. У мене багато сподівань та віри в бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну.
Висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу бога, щоб мир, свобода та любов переважали", – написав Пеле.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед припинив співпрацю з Аерофлотом через війну в Україні.