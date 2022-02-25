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Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи

Сьогодні 13:42 169 0
Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2021/2022.

Пари 1/8 фіналу ЛЄ:

Порту - Ліон

Реал Бетіс - Айнтрахт

Севілья - Вест Гем

Барселона - Галатасарай

Рейнджерс - Црвена Звезда

Брага - Монако

РБ Лейпциг - Спартак

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Аталанта - Баєр

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 10 березня.

Порту та Бетіс проведуть домашні матчі 9 березня, щоб уникнути перетину з домашніми матчами Браги та Севільї.

Матчі у відповідь заплановані на 17 березня.

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