Барселона зіграє з Галатасараєм, Порту з Ліоном. Результати жеребкування 1/8 Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2021/2022.
Пари 1/8 фіналу ЛЄ:
Порту - Ліон
Реал Бетіс - Айнтрахт
Севілья - Вест Гем
Барселона - Галатасарай
Рейнджерс - Црвена Звезда
Брага - Монако
РБ Лейпциг - Спартак
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Аталанта - Баєр
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 10 березня.
Порту та Бетіс проведуть домашні матчі 9 березня, щоб уникнути перетину з домашніми матчами Браги та Севільї.
Матчі у відповідь заплановані на 17 березня.