Українські та російські команди проводитимуть свої домашні матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях

Джерело - УЄФА.
Виконавчий комітет УЄФА сьогодні провів позачергове засідання у зв'язку з вторгненням російських військ в Україну.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Разом з урядом Франції, УЄФА повністю підтримуватиме зусилля зацікавлених сторін у допомозі футболістам та їхнім сім'ям в Україні.
На сьогоднішньому засіданні Виконавчий комітет УЄФА також вирішив, що українські та російські клуби та національні збірні, які беруть участь у турнірах УЄФА, будуть зобов’язані проводити свої домашні матчі на нейтральних полях до подальших рішень.
Крім того, Виконавчий комітет УЄФА вирішив залишатися в режимі очікування для скликання додаткових позачергових засідань, на регулярній основі, де це необхідно, для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у міру потреби.