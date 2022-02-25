Українські та російські команди проводитимуть свої домашні матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях

Джерело - УЄФА.

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні провів позачергове засідання у зв'язку з вторгненням російських військ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Разом з урядом Франції, УЄФА повністю підтримуватиме зусилля зацікавлених сторін у допомозі футболістам та їхнім сім'ям в Україні.

На сьогоднішньому засіданні Виконавчий комітет УЄФА також вирішив, що українські та російські клуби та національні збірні, які беруть участь у турнірах УЄФА, будуть зобов’язані проводити свої домашні матчі на нейтральних полях до подальших рішень.

Крім того, Виконавчий комітет УЄФА вирішив залишатися в режимі очікування для скликання додаткових позачергових засідань, на регулярній основі, де це необхідно, для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у міру потреби.

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