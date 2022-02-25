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Фінал Ліги чемпіонів перенесуть в Париж

Сьогодні 11:41 295 0
УЄФА підтвердить це згодом
Фінал Ліги чемпіонів перенесуть в Париж

Джерело - Чемпіон.

УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 з Санкт-Петербурга до Парижа.

Про це повідомляє жунраліст Мартін Циглер.

Згодом УЄФА підтвердить цю інформацію.

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися 28 травня.

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