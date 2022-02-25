Джерело - Чемпіон.
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 з Санкт-Петербурга до Парижа.
Про це повідомляє жунраліст Мартін Циглер.
Згодом УЄФА підтвердить цю інформацію.
Фінал Ліги чемпіонів має відбутися 28 травня.
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Джерело - Чемпіон.
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 з Санкт-Петербурга до Парижа.
Про це повідомляє жунраліст Мартін Циглер.
Згодом УЄФА підтвердить цю інформацію.
Фінал Ліги чемпіонів має відбутися 28 травня.