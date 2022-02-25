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ФІФА: Засуджуємо застосування Росією сили в Україні

Сьогодні 09:11 249 0
ФІФА: Засуджуємо застосування Росією сили в Україні
#ФІФА

Джерело - ФІФА.

ФІФА відреагувала на агресію російських військ на території України.

Відповідна заява з'явилася на сайті організації.

"ФІФА засуджує застосування Росією сили в Україні та будь-який вид насилля для вирішення конфліктів. Насилля ніколи не буває рішенням. ФІФА закликає усі сторони відновити мир через конструктивний діалог. ФІФА також продовжує висловлювати свою солідарність людям, які постраждали від цього конфлікту".

  Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE

"З приводу футбольних питань як в Україні, так і Росії, ФІФА продовжуватиме слідкувати за ситуацією. Оновлення, які стосуються матчів відбору ЧС-2022, будуть повідомлятися в установленому порядку", – йдеться у заяві ФІФА.

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