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Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:46 291 0
Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 плей-оф Ліги Європи.

Ліга Європи 2021/22
1/16 фіналу, Другий матч
24 лютого

Бетіс - Зеніт 0:0

(Результат першого матчу 3:2)

Наполі - Барселона 2:4 (1:3)

(Результат першого матчу 1:1)

Голи: 0:1 - 8 Альба, 0:2 - 13 де Йонг, 1:2 - 23 Інсіньє (пен), 1:3 - 45 Піке, 1:4 - 59 Обамеянг, 2:4 - 87 Політано

Рейнджерс - Боруссія Дортмунд 2:2 (1:2)

(Результат першого матчу 4:2)

Голи: 1:0 - 22 Таверньє, 1:1 - 31 Беллінгем, 1:2 - 42 Мален, 2:2 - 57 Таверньє

Брага - Шериф 2:0 (2:0) - після пенальті 3:2

(Результат першого матчу 0:2)

Голи: 1:0 - 17 Медейруш, 2:0 - 43 Орта

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