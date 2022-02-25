Барселона переграла Наполі, Брага вибила Шериф. Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/16 плей-оф Ліги Європи.
Ліга Європи 2021/22
1/16 фіналу, Другий матч
24 лютого
Бетіс - Зеніт 0:0
(Результат першого матчу 3:2)
Наполі - Барселона 2:4 (1:3)
(Результат першого матчу 1:1)
Голи: 0:1 - 8 Альба, 0:2 - 13 де Йонг, 1:2 - 23 Інсіньє (пен), 1:3 - 45 Піке, 1:4 - 59 Обамеянг, 2:4 - 87 Політано
Рейнджерс - Боруссія Дортмунд 2:2 (1:2)
(Результат першого матчу 4:2)
Голи: 1:0 - 22 Таверньє, 1:1 - 31 Беллінгем, 1:2 - 42 Мален, 2:2 - 57 Таверньє
Брага - Шериф 2:0 (2:0) - після пенальті 3:2
(Результат першого матчу 0:2)
Голи: 1:0 - 17 Медейруш, 2:0 - 43 Орта
Раніше Аталанта з дублем Маліновського розгромила Олімпіакос.